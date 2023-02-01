Тюменская компания вложит более 2 миллиардов рублей в возведение домостроительного комбината

vk.com/tmninvest vk.com/tmninvest

Группа компаний "ТИС" вложит более 2,2 млрд рублей в строительство домостроительного комбината в Тюмени. Решением правительства Тюменской области данному инвестпроекту присвоен статус масштабного, сообщает региональное инвестагентство.

Инвестор планирует до конца 2024 г. возвести производственный комплекс для строительства многоквартирных жилых домов с высокими эксплуатационными характеристиками, меньшей себестоимостью строительства, чем в традиционных системах домостроения, и более высокой скоростью производства строительных работ. Будет создано 470 рабочих мест.

Группа компаний "ТИС" входит в топ-10 крупных тюменских застройщиков. Реализовано 17 проектов в сфере городского и загородного жилищного строительства, а также возведения объектов коммерческой недвижимости.