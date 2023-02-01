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Улететь из Тюмени в Стамбул напрямую можно с 30 марта

Общество, 11:52 28 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продажа билетов из Тюмени в Стамбул открыта с 27 февраля. Рейсы будут выполняться с 30 марта еженедельно по четвергам авиакомпанией Red Wings, сообщает аэропорт Рощино.

Вылет из Тюмени - в 3 часа 30 минут. Прибытие в Стамбул - в 6 часов 50 минут, время в пути составит 5 часов 20 минут. Время отправления и прибытия указано местное для каждого аэропорта.

Пассажиров доставят самолетами Sukhoi Superjet 100.

Наличие и стоимость билетов можно уточнить на сайте авиакомпании и авиакассах города.

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# авиаперевозки , аэропорт Рощино , Стамбул

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