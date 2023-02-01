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Тюменская компания экспортировала 396 тонн рапсового масла в Китай

Экономика, 14:18 27 февраля 2023

mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

396 т рапсового масла экспортировало в Китай предприятие из Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба областного управления Россельхознадзора, партию пред отправкой исследовали. Продукция признана безопасной и соответствует требованиям Таможенного союза, стран-импортеров.

В 2023 году это не первая партия, отправленная за рубеж. Ранее "Заводоуковский маслозавод" экспортировал 200 т рапсового масла. А в 2022 году объем составил почти 12 тыс. т продукции.

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# рапсовое масло , Россельхознадзор , экспорт

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