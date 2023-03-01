Тюменская область лидирует в УФО по вводу жилья за январь 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

292 тыс. 400 кв. метров жилья введено в эксплуатацию в Тюменской области за январь 2023 года. Это в 1,7 раза больше уровня января 2022 г., сообщает Главное управление строительства.

В расчете на душу населения ввод составил 0,18 кв. метров, это в 2,2 раза выше среднероссийского уровня. Тюменская область — лидер в Уральском федеральном округе, входит в топ-3 субъектов России по данному показателю.

Напомним, по итогам 2022 года ввод жилья в Тюменской области составил 2,245 млн кв. метров, в 1,3 раза выше уровня 2021 года. По показателю ввода на душу населения регион в два раза превысил среднероссийский уровень: 1,4 и 0,7 кв. метров соответственно.