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Тюменская область лидирует в УФО по вводу жилья за январь 2023 года

Экономика, 12:52 01 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

292 тыс. 400 кв. метров жилья введено в эксплуатацию в Тюменской области за январь 2023 года. Это в 1,7 раза больше уровня января 2022 г., сообщает Главное управление строительства.

В расчете на душу населения ввод составил 0,18 кв. метров, это в 2,2 раза выше среднероссийского уровня. Тюменская область — лидер в Уральском федеральном округе, входит в топ-3 субъектов России по данному показателю.

Напомним, по итогам 2022 года ввод жилья в Тюменской области составил 2,245 млн кв. метров, в 1,3 раза выше уровня 2021 года. По показателю ввода на душу населения регион в два раза превысил среднероссийский уровень: 1,4 и 0,7 кв. метров соответственно.

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# ГУС Тюменской области , строительство жилья

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