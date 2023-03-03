Тюменец за пьяную езду лишился автомобиля

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За пьяное вождение у 48-летнего жителя Тюмени конфискован автомобиль, сообщает прокуратура Тюменской области.

Калининский районный суд установил, что тюменец дважды был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишен прав на год и 10 месяцев.

В декабре 2022 года мужчина в состоянии опьянения снова сел за руль своего автомобиля Hyundai. Суд назначил виновному штраф в размере 200 тыс. рублей, лишил прав на два с половиной года, а также конфисковал в доход государства автомобиль тюменца Hyundai Santa Fe Classic.