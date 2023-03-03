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За гибель двоих людей в ДТП в Тюменской области будут судить водителя Renault

Происшествия, 13:43 03 марта 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Водителя, по вине которого в ДТП погибли двое людей, будут судить в Абатском районе, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, 18 февраля 2022 года обвиняемый на Renault на трассе Тюмень – Омск нарушил ПДД при совершении обгона, допустил занос автомобиля и выезд на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем Mazda. Его водитель и пассажир, ехавшие на похороны в Абатский район, погибли.

Уголовное дело направлено в Абатский районный суд для рассмотрения по существу.

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# Абатский район , ДТП , суд

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