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12 проектов разработали муниципалитеты Тюменской области на акселерации

Экономика, 19:21 03 марта 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

12 проектов, созданных в процессе акселерации командами муниципалитетов Тюменской области, находятся в активной стадии разработки, часть — уже реализуются. Проекты представили участники муниципальных команд на встрече с губернатором региона Александром Моором.

"Есть крупные проекты промышленного масштаба, например, по производству корма для рыб. Много проектов, связанных с развитием туризма, с использованием экологического потенциала района", — отметил он.

В результате реализации 12 проектов будет создано 207 рабочих мест.

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# муниципальный акселератор

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