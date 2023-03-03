12 проектов разработали муниципалитеты Тюменской области на акселерации

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

12 проектов, созданных в процессе акселерации командами муниципалитетов Тюменской области, находятся в активной стадии разработки, часть — уже реализуются. Проекты представили участники муниципальных команд на встрече с губернатором региона Александром Моором.

"Есть крупные проекты промышленного масштаба, например, по производству корма для рыб. Много проектов, связанных с развитием туризма, с использованием экологического потенциала района", — отметил он.

В результате реализации 12 проектов будет создано 207 рабочих мест.