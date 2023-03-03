  • 3 марта 20233.03.2023пятница
  • В Тюмени -12..-14 С 4 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

3 тыс. 500 посылок собрали в Тюменской области в рамках акции "Тепло родного дома"

Общество, 19:42 03 марта 2023

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

3 тыс. 500 посылок собрали в пунктах приема Тюменской области в рамках акции "Тепло родного дома". 1 тыс. 100 посылок были собраны во время первого этапа акции, еще 2 тыс. 400 — во время второго, февральского этапа. Об этом сообщил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

"От жителей региона также передано несколько транспортных средств, квадрокоптеров и 30 маскировочных сетей, сплетенных вручную", — рассказал он.

Правительство Тюменской области продолжает работу по дооснащению наших подразделений в зоне СВО, а также доставке гуманитарной помощи. Бойцы обеспечиваются с учетом обращений командиров подразделений очень большой номенклатурой: приборами двойного назначения, приборами наблюдения, оргтехникой, запасными частями, инструментами, метизами, сообщает информационный центр правительства региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:42 03.03.20233 тыс. 500 посылок собрали в Тюменской области в рамках акции "Тепло родного дома"
18:55 03.03.2023В Нижней Тавде отметили победителей этапа конкурса "Педагог года"
18:30 03.03.2023 О волевых качествах командира Сайфуллина рассказал его однополчанин
18:08 03.03.2023Цветы к 8 Марта в Тюмени - обзор цен и необычных предложений