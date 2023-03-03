3 тыс. 500 посылок собрали в Тюменской области в рамках акции "Тепло родного дома"

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

3 тыс. 500 посылок собрали в пунктах приема Тюменской области в рамках акции "Тепло родного дома". 1 тыс. 100 посылок были собраны во время первого этапа акции, еще 2 тыс. 400 — во время второго, февральского этапа. Об этом сообщил спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко.

"От жителей региона также передано несколько транспортных средств, квадрокоптеров и 30 маскировочных сетей, сплетенных вручную", — рассказал он.

Правительство Тюменской области продолжает работу по дооснащению наших подразделений в зоне СВО, а также доставке гуманитарной помощи. Бойцы обеспечиваются с учетом обращений командиров подразделений очень большой номенклатурой: приборами двойного назначения, приборами наблюдения, оргтехникой, запасными частями, инструментами, метизами, сообщает информационный центр правительства региона.