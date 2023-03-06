В поселковой больнице Голышманово трудятся 24 молодых врача

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24 молодых врача трудятся в областной больнице № 11 поселка Голышманово. В целом, штат медучреждения в 2022 году пополнили 30 врачей, сообщает департамент экономики Тюменской области.

В числе медицинских работников, которые усилили фельдшерский состав поселкового филиала - трое трудятся в ФАПах, еще трое - в службе скорой помощи, и двое в поликлинике.

В ведомстве отметили, что решение кадрового вопроса является одним из целевых показателей региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". В том числе и за счет целевого набора в медицинские вузы: из 30 врачей областной больнице №11 Голышманово – четыре выпускника отучились по целевым договорам.

При этом уточняется, что специалист, получивший образование за счет медучреждения, обязан по окончании учебы отработать в его подразделениях не менее трех лет. Сейчас в областной больнице №11 идет прием документов на такую форму обучения.