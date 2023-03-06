  • 6 марта 20236.03.2023понедельник
  • В Тюмени 0..-2 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В поселковой больнице Голышманово трудятся 24 молодых врача

Общество, 10:35 06 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24 молодых врача трудятся в областной больнице № 11 поселка Голышманово. В целом, штат медучреждения в 2022 году пополнили 30 врачей, сообщает департамент экономики Тюменской области.

В числе медицинских работников, которые усилили фельдшерский состав поселкового филиала - трое трудятся в ФАПах, еще трое - в службе скорой помощи, и двое в поликлинике.

В ведомстве отметили, что решение кадрового вопроса является одним из целевых показателей региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". В том числе и за счет целевого набора в медицинские вузы: из 30 врачей областной больнице №11 Голышманово – четыре выпускника отучились по целевым договорам.

При этом уточняется, что специалист, получивший образование за счет медучреждения, обязан по окончании учебы отработать в его подразделениях не менее трех лет. Сейчас в областной больнице №11 идет прием документов на такую форму обучения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# врачи , Голышманово , молодые специалисты , областная больница

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:19 06.03.2023Автомобилистов предупредили о сложных погодных условиях в Омутинском районе
11:08 06.03.2023В уборке снега на дорогах Тюмени заняты 633 рабочих и 658 спецмашин
10:35 06.03.2023В поселковой больнице Голышманово трудятся 24 молодых врача
10:24 06.03.2023О международной премии #МыВместе расскажут тюменским волонтерам