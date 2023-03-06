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Выпускница тобольского медколледжа выйдет на работу в прииртышскую амбулаторию

Общество, 16:42 06 марта 2023

со страницы главы Тобольского района во ВКонтакте | Фото: со страницы главы Тобольского района во ВКонтакте

Выпускница тобольского медколледжа им. Володи Солдатова придёт работать в амбулаторию пос. Прииртышский в 2023 году. Через два года в амбулаторию п. Надцы выйдет на работу медсестра.

Об этом рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин в своих соцсетях.

В медколледже из Тобольского района обучаются 50 студентов на разных курсах. Многие планируют получать высшее образование. Будущих специалистов интересует, как стать участником федеральной программы "Земский фельдшер", которая предполагает для молодых медиков на селе господдержку в размере 500 тыс. рублей, а в труднодоступных территориях - 750 тыс. рублей.

Всего в ФАПах и амбулаториях Тобольского района открыты 24 вакансии. С 2021 года в районе построено четыре современных ФАПа и три амбулатории. В 2023 году планируется открыть амбулаторию в п. Прииртышском и ФАП в с. Булашово

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# здравоохранение , Тобольский район , ФАПы

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