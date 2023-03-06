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В Восточном округе Тюмени может появиться сквер Равновесия

Общество, 16:53 06 марта 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Сквер Равновесия может появиться в Восточном административном округе Тюмени. С предложением присвоить такое наименование одной из территорий в районе улиц Николая Федорова и Николая Зелинского выступила управа ВАО, сообщает администрация города.

Площадь участка составляет 0,9 га. Предполагается, что в 20223 году территорию благоустроят. Кроме того, здесь появится арт-объкт, символизирующий историю легендарных весов "Тюмень".

Жители Тюмени могут ознакомиться с предложением по ссылке. Мнения горожан по поводу присвоения территории наименования принимаются до 14 марта по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331 (секретарь комиссии Сомова Светлана Маратовна), по телефону 51-00-94, или на электронную почту SomovaSM@tyumen-city.ru.

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# благоустройство , скверы

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