В Восточном округе Тюмени может появиться сквер Равновесия

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Сквер Равновесия может появиться в Восточном административном округе Тюмени. С предложением присвоить такое наименование одной из территорий в районе улиц Николая Федорова и Николая Зелинского выступила управа ВАО, сообщает администрация города.

Площадь участка составляет 0,9 га. Предполагается, что в 20223 году территорию благоустроят. Кроме того, здесь появится арт-объкт, символизирующий историю легендарных весов "Тюмень".

Жители Тюмени могут ознакомиться с предложением по ссылке. Мнения горожан по поводу присвоения территории наименования принимаются до 14 марта по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 331 (секретарь комиссии Сомова Светлана Маратовна), по телефону 51-00-94, или на электронную почту SomovaSM@tyumen-city.ru.