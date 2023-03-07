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Парковка в Тюмени будет бесплатной 8 марта

Общество, 09:34 07 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Платные паркинги Тюмени 8 марта будут работать в бесплатном режиме. Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства, сообщает Тюменьгортранс.

Платные парковки действуют в периметре улиц: Герцена – Челюскинцев – Республики – берег реки Туры – Осипенко – Орджоникидзе – Советская – Профсоюзная; Луначарского – Ирбитская – Ямская – Коммунистическая; Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне).

vk.com/tmnourhome | Фото: vk.com/tmnourhome

По вопросам работы парковок обращаться по телефону 8-800-250-0722 (звонок бесплатный).

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