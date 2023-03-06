Жители Тюменской области определят кандидатов от "Единой России" с 22 по 28 мая

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Определять кандидатов от "Единой России" будут жители Тюменской области во время предварительного голосования. Оно пройдет с 22 по 28 мая, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Моор.

"Принял участие в работе президиума регионального политсовета партии "Единая Россия". Вместе с коллегами-однопартийцами дали старт избирательной кампании в Тюменской области и обсудили подготовку к единому дню голосования 10 сентября", – написал он.

Принять участие в предварительном голосовании смогут все жители области. Руководить региональным штабом по проведению избирательной кампании доверили секретарю областного отделения партии Андрею Артюхову.