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Концерт "Музыка и живопись" с искусствоведом и оркестром прозвучит в Тюменской филармонии

Общество, 15:51 07 марта 2023

ТКТО | Фото: ТКТО

Первый концерт из цикла "Музыка и живопись" состоится на сцене Тюменской филармонии 17 марта. Как сообщает ТКТО, видеоряд будет сопровождаться рассказом профессионального искусствоведа и музыкой композиторов своего времени в исполнении симфонического оркестра.

На открытии цикла прозвучит музыка композиторов Штрауса, Верди, Грига, Мендельсона, Вагнера, Дворжака, Бизе. В видеоряде будет использована живопись и скульптура художников, творивших в этих странах. Ведущий – кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, профессор Геннадий Вершинин.

В цикле "Музыка и живопись" три концерта: 17 марта в 19часов - музыка и живопись. Италия и Европа;

23 апреля в 18 часов - музыка и живопись. Франция; 14 мая в 18 часов - музыка и живопись. СССР.

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# Геннадий Вершинин , живопись , музыка , ТКТО

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