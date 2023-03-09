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В Тюменской области приостановили продажу болгарского ветеринарного анальгина

Общество, 12:49 09 марта 2023

управление ветеринарии Тюменской области | Фото: управление ветеринарии Тюменской области

Продажу ветеринарного препарата "Анальгин 30 %", который произведен в Болгарии, приостановили в Тюменской области. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Специалисты выявили, что лекарство серии 220710216, срок годности до 07.2025 г., произведенное компанией Biovet AD, не соответствует установленным требованиям качества. Ведомство рекомендовало всем организациям приостановить использование данного препарата.

Сообщить об обращении контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средствах можно в управление Россельхознадзора по телефонам: (3452) 43-97-82 или на e-mail: ufs-vetnadzor72@mail.ru.

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# ветеринария , лекарства , Россельхознадзор

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