Международную арктическую станцию "Снежинка" построят в 70 км от Салехарда

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Международная арктическая станция "Снежинка" в формате научной и образовательной платформы для международной кооперации будет построена на Ямале в два этапа. Проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы России.

Площадка станции "Снежинка", сообщается на сайте Главгосэкспертизы России, расположена в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в 70 км к северо-западу от Салехарда. Концепция проекта предполагает создание круглогодичного и полностью автономного комплекса на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики. Мощность проектируемых ветроэнергоустановок составляет 1050 кВт, мощность солнечной электростанции – 300 кВт.

Строительство международной арктической станции "Снежинка", по словам главного эксперта проекта Павла Самойлова, пройдет в два этапа. На первом численность сотрудников составит 20 человек, после ввода в эксплуатацию второго этапа их численность возрастет до 86 человек.

"Для автономного функционирования и жизнеобеспечения станции "Снежинка" в рамках первого этапа предусмотрено строительство основных бытовых и медико-санитарных помещений, – уточнил Павел Самойлов. - Проектируемый комплекс зданий включает 7 корпусов, предназначенных для временного проживания и лабораторных занятий студентов вузов, проходящих производственную практику, а также для командированных сотрудников из других организаций и сотрудников станции. Всего в 24 лабораторных помещениях разместят 40 рабочих мест".

На территории комплекса также планируется размещение ветроэнергоустановок, электролизной станции по выработке водорода, помещения электрохимических генераторов, площадки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также систем водоснабжения и водоотведения, мастерских и иных необходимых зданий, сооружений и коммуникаций.



