Турнир по бальным танцам в Ялуторовске соберет более 500 спортсменов из разных городов

| Фото: vk.com/ano_tochka | Фото: vk.com/ano_tochka

Более 500 спортсменов соберет в Ялуторовске турнир по спортивно-бальным танцам "Ялточка" 19 марта. Это второй турнир. Для участия в нем уже поступили заявки от жителей Тюмени, Заводоуковска, Ялуторовска и Кургана.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила организатор, директор АНО "Точка" Ялуторовска Светлана Ефимова.

"Идея организации такого соревнования пришла благодаря тому, что сама когда-то 20 лет назад увлекалась бальными танцами. И Ялуторовск тогда был негласной столицей бальных танцев. Первый турнир собрал у нас на паркете около 500 танцоров. В этот раз ожидаем еще большее количество", - рассказала Светлана.

Турнир проходит за счет общественной организации. Подготовкой спортсменов занимаются педагоги Тюмени и Ялуторовска. Оценивать выступающих будут профессиональные судьи. Победителей отметят медалями, дипломами, кубками в зависимости от номинации.

Заявки на участие в фестивале принимают от руководителей, тренеров танцевальных клубов и коллективов до 15 марта на электронную почту danceyal@mail.ru.

Анжела Лебедева