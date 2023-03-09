"Транснефть – Сибирь" помогла отремонтировать врачебную амбулаторию в селе Демьянское

| Фото: АО «Транснефть – Сибирь» | Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

АО "Транснефть – Сибирь" отмечено благодарностью главы администрации села Демьянское Тюменской области за участие в развитии социально значимых объектов населенного пункта.

"Выражаю благодарность за оказанную благотворительную помощь в ремонте и оснащении нашей врачебной амбулатории, за внимательное и чуткое отношение к нуждам и потребностям жителей села Демьянское", – говорится в письме главы села Андрея Мотовилова.

В рамках программы благотворительной деятельности компания помогла демьянскому филиалу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области "Областная клиническая больница № 20" (с. Уват) отремонтировать и укомплектовать врачебную амбулаторию. Заменены пол и водосточные системы, проведен косметический ремонт помещений, в здании установлены новые окна и двери. Было приобретено специализированное оборудование и медицинские приборы, мебель для процедурных кабинетов.

АО "Транснефть – Сибирь" регулярно выделят средства на благотворительную деятельность, направленную на развитие и укрепление материально-технической базы медицинских учреждений в регионах присутствия. При этом большое внимание уделяется медучреждениям, расположенным в сельской местности.

Отметим, в с. Демьянском проживают около 1 тыс. 880 жителей, здесь есть школа, клуб, детский сад, спортзалы, спортплощадки. Демьянский филиал областной клинической больницы № 20 оказывает населению поликлиническую и экстренную помощь. Рядом расположена линейная производственно-диспетчерская станция "Демьянское" Тобольского управления магистральных нефтепроводов, все работники которой проживают в этом селе.