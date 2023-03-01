Объявления о воздушной тревоге по радио в Тюменской области названы хакерской атакой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Объявление о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара не соответствует действительности. Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, вечером 9 марта на спутник вещания "Радио 7" произошла хакерская атака, в результате в радиоэфир некоторых муниципальных образований вышло сообщение-фейк.

"Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытия. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара", - таково содержание объявление.

В Тюменской области региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения не запускалась.

Переданная информация не соответствует действительности! Источники информации проверяются соответствующими органами. В настоящее время сигнал на спутнике восстановлен.