III Гастрономический фестиваль "Сибирский баурсак" в Тюменской области пройдет 22 июля

| Фото: vk.com/sibirskiybaursak | Фото: vk.com/sibirskiybaursak

Приём заявок на III Гастрономический фестиваль "Сибирский баурсак" стартовал с 10 марта. В этот раз он пройдет в п. Прииртышский 22 июля. Его решено посвятить 100-летию со дня образования Тобольского района.

Заявки принимают до 14 июля. Организаторы приглашают к участию команды не только Тюменской области, но и других регионов России, сообщает пресс-служба главы муницпалитета.

Задача участников - испечь самый большой по высоте и диаметру баурсак. Результат победителя фестиваля войдёт в "Книгу рекордов России", где уже зафиксирован самый большой сибирский баурсак 2021 года. На первом гастрофестивале его испекли мастерицы из с. Санниково Тобольского района. Его размер - 62 см в ширину и 32 см в высоту.

Тогда праздник собрал 300 гостей, а в 2022 году - уже 5 тысяч. И баурсак получился ещё больше - 76×33 см. Как и прежде, эксперты будут оценивать участников в двух номинациях: "Самый большой сибирский баурсак" и "Встреча гостя".

Подробней о событии в группе фестиваля во ВКонтакте.