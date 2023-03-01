В Тюменскую колонию пытались передать сотовые телефоны и алкоголь

| Фото: УФСИН России по Тюменской области | Фото: УФСИН России по Тюменской области

7 сотовых телефонов, 4 зарядных устройства, 10,5 л алкоголя, спрятанных ухищренным способом обнаружили сотрудники исправительной колонии № 4 УФСИН России по Тюменской области при попытке транспортировки запрещённых предметов на территорию режимного учреждения на грузовом автомобиле.

Водитель привёз в учреждение на один из производственных участков груз. Сотрудники организовали тщательный досмотр ввозимого сырья и обнаружили в одном из мешков средства связи и алкоголь, предназначавшиеся осужденным.

Установлена личность организатора доставки – это 25-летний ранее судимый гражданин, отбывавший наказание в данном исправительном учреждении. При погрузке материалов, предназначенных для ввоза в колонию, мужчина спрятал в них телефоны и алкоголь.

По факту попытки передачи запрещённых предметов собран первичный материал и составлен протокол административного правонарушения, собщает УФСИН России по Тюменской области.