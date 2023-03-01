Тюменская область вошла в топ-3 регионов России по количеству ипотек, выданных в феврале 2023 года

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Московская область, Москва и Тюменская область вошли в топ-3 регионов России по количеству ипотек, выданных в феврале 2023 года. В регионе, согласно данным аналитиков ДомКлик, в феврале выдано 3 тыс. 550 кредитов, что на 31% больше, чем в январе.

В Московской области выдано 4 тыс. 771 кредит ( плюс 51%, в Москве – 4 тыс. 725 (плюс 30%). Лидерами по приросту в феврале стали Липецкая (+92%), Орловская (+85%) и Курская области (+77%).

В целом, согласно статистике Сбера, результатом февраля 2023 года стала выдача 77 тыс. ипотек, что на 44% больше январского показателя и всего на 10% меньше, чем в феврале 2022 года.

Больше всего жилья (72%) куплено в феврале на вторичном рынке. Его доля оказалась минимальной (60%) в обеих столицах и Краснодарском крае. Максимальное же количество сделок на "вторичке" (более 88%) было совершено в Северо-Кавказском федеральном округе (Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии). В Тюменской области в феврале на вторичном рынке заключено 68% сделок, на первичном - 28,6%, на индивидуальном строительстве – 2,3%.

В феврале 2023 года увеличился спрос на "Семейную ипотеку", превысив спрос на программу "Господдержка" и по количеству сделок, и по объему выданных сумм. В Тюменской области сделки по семейной ипотеке составили 21%, по программе господдержки – 16%.

Усилению "Семейной ипотеки" способствовало то, что с 1 января 2023 года программа стала доступна семьям с двумя и более детьми до 18 лет, а ставка по ипотеке с господдержкой была увеличена с 7% до 8%.

Увеличение доли IT-ипотеки по России во втором полугодии 2022 года с 0,3% до 0,8% связано с ростом объема выдач. В феврале общая сумма выдач составила рекордные 4,7 млрд руб.

Здесь лидерами по количеству являются Москва (2,8% всех выдач в регионе), Санкт-Петербург (1,8%), Свердловская область (1,2%), Московская область (1,1%) и Татарстан (1%).

Последний месяц зимы на рынке ипотечного кредитования, по словам руководителя аналитического центра дивизиона ДомКлик Сбербанка Евгения Волобуева, оказался довольно активным: было выдано более 77 тыс. кредитов, что на 44% превышает январские показатели.

"Лидерами по приросту за месяц являются не крупнейшие мегаполисы, а регионы с численностью населения до 1,5 млн человек, - отметил он. - На первичном рынке удержанию спроса на новостройки помогло расширение льготных программ семейной и IT-ипотеки.