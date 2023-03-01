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Локации для стрит-арта ищет "Морфология улиц" в Тюмени

Общество, 12:30 14 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новые локации для рисунков и арт-объектов ищет команда проекта "Морфология улиц" в Тюмени. Рассказать о подходящих местах горожане могут по ссылке.

Предложить можно любую стену, гаражный кооператив или другую локацию. Из желательных критериев: стена должна быть большой, ровной, чистой. Также локация должна находиться в пределах Тюмени и быть доступной для посещения.

После сбора идей состоится open call для художников, а выбранные места согласуют с администрацией Тюмени или непосредственными владельцами, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

Фестиваль паблик-арта "Морфология улиц" проходит в Тюмени с 2017 года, за это время в городе появилось более 100 работ от художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Перми и других городов России.

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# Морфология улиц

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