Локации для стрит-арта ищет "Морфология улиц" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новые локации для рисунков и арт-объектов ищет команда проекта "Морфология улиц" в Тюмени. Рассказать о подходящих местах горожане могут по ссылке.

Предложить можно любую стену, гаражный кооператив или другую локацию. Из желательных критериев: стена должна быть большой, ровной, чистой. Также локация должна находиться в пределах Тюмени и быть доступной для посещения.

После сбора идей состоится open call для художников, а выбранные места согласуют с администрацией Тюмени или непосредственными владельцами, сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

Фестиваль паблик-арта "Морфология улиц" проходит в Тюмени с 2017 года, за это время в городе появилось более 100 работ от художников из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга, Перми и других городов России.