Лучшие тюменские выпускники "Школы бизнес-маркетинга" получат 100 тысяч рублей на продвижение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 тыс. рублей получат на продвижение на рынке лучшие участники "Школы бизнес-маркетинга" Торгово-промышленной палаты и инвестиционного агентстваТюменской области. Запуск нового потока состоится 30 марта.

Это практическая программа, участниками которой могут стать собственники бизнеса, предприниматели, самозанятые и маркетологи. Курс рассчитан на 98 часов теории и практики, которые необходимы для увеличения прибыли, отстройки от конкурентов и масштабирования бизнеса.

Заявки принимаются здесь.