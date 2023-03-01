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Лучшие тюменские выпускники "Школы бизнес-маркетинга" получат 100 тысяч рублей на продвижение

Экономика, 12:19 14 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 тыс. рублей получат на продвижение на рынке лучшие участники "Школы бизнес-маркетинга" Торгово-промышленной палаты и инвестиционного агентстваТюменской области. Запуск нового потока состоится 30 марта.

Это практическая программа, участниками которой могут стать собственники бизнеса, предприниматели, самозанятые и маркетологи. Курс рассчитан на 98 часов теории и практики, которые необходимы для увеличения прибыли, отстройки от конкурентов и масштабирования бизнеса.

Заявки принимаются здесь.

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# школа бизнес-маркетинга

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