  • 14 марта 202314.03.2023вторник
  • USD75,4609
    EUR80,6102
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменская область передала гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Общество, 18:03 14 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Груз для граждан, нуждающихся в гуманитарной помощи, отправила Тюменская область в ЛНР и ДНР, сообщает информационный центр регионального правительства.

Один из распределительных пунктов в зоне выполнения задач специальной военной операции — храм, сообщает информационный центр правительства региона.

Священнослужители с благодарностью приняли помощь, собранную жителями Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гуманитарная помощь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:25 14.03.2023Строительная компания делает палатки для участников СВО из Тюменской области
18:03 14.03.2023Тюменская область передала гуманитарную помощь для жителей Донбасса
17:55 14.03.2023На двух автодорогах Тюменской области выставлены дополнительные наряды ДПС
17:52 14.03.202315 марта - события дня