Тюменская область передала гуманитарную помощь для жителей Донбасса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Груз для граждан, нуждающихся в гуманитарной помощи, отправила Тюменская область в ЛНР и ДНР, сообщает информационный центр регионального правительства.

Один из распределительных пунктов в зоне выполнения задач специальной военной операции — храм, сообщает информационный центр правительства региона.

Священнослужители с благодарностью приняли помощь, собранную жителями Тюменской области.