Тюменская область передала гуманитарную помощь для жителей Донбасса
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)
Груз для граждан, нуждающихся в гуманитарной помощи, отправила Тюменская область в ЛНР и ДНР, сообщает информационный центр регионального правительства.
Один из распределительных пунктов в зоне выполнения задач специальной военной операции — храм, сообщает информационный центр правительства региона.
Священнослужители с благодарностью приняли помощь, собранную жителями Тюменской области.