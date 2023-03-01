В тюменском центре "Серебряный бор" покажут композицию "Сражение" об освобождении Севастополя

| Фото: предоставлено Иванов Яковлевым | Фото: предоставлено Иванов Яковлевым

Литературно-музыкальную композицию "Сражение", посвященную воссоединению Крыма с Россией, покажут на весенней каникулярной смене для ребят из ХМАО-Югры и Ямала в оздоровительно-образовательном центре санаторного типа "Серебряный бор" 21 марта. Участниками постановки стали сами дети.

"На каждой смене разрабатываются мероприятия тематического дня гражданско-патриотической направленности для детей и подростков: смотр строя и песни, акция "Бессмертный полк" и другие. На этот раз это литературно-музыкальная композиция", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" вожатый "Серебряного бора" Иван Яковлев.

На сцене покажут, как проходила подготовка Красной армии к освобождению Севастополя, и какой ценой досталась победа. По словам Ивана Яковлева, благодаря постановке участники смены смогут развить свои литературные и художественные навыки, поскольку в "Сражении" будут выступление чтецов и хореографический номер "Вальс первых".

"Как бы сильно ни хотелось пригласить всех желающих, мы, к сожалению, это сделать не можем, потому что на территории лагеря действуют эпидемиологические правила и запрет на нахождение посторонних людей во время пребывания детей. "Сражение" посмотрят участники смены в возрасте от 7 до 17 лет", - добавил вожатый.

Отметим, в этом году 18 марта – девятая годовщина воссоединения Крыма с Россией.

Виктория Макарова