Регистрация на площадки "Тотального диктанта" в Тюмени откроется 29 марта

| Фото: группа "Тотальный диктант в Тюмени" ВКонтакте | Фото: группа "Тотальный диктант в Тюмени" ВКонтакте

Регистрация на очные площадки акции "Тотальный диктант" в Тюмени стартует на официальном сайте акции 29 марта. Организаторы рекомендуют заранее войти в свою учетную запись или создать ее и запомнить данные для входа.

Тюменцы напишут "Тотальный диктант" 8 апреля в 13 часов. Обязательная регистрация нужна на следующих площадках: филиал "Тюменские электрические сети" (ул. Даудельная, 44), мультицентр "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1), коворкинг "Точка кипения" (ул. Республики, 142), отель "Бест Вестерн Плюс Спасская" (ул. Ленина, 2А). Открытые площадки — дворец культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) и институт социально-гуманитарных наук ТюмГУ (ул. Ленина, 23, ауд. 501).

В этом году автором диктанта стал писатель из Владивостока Василий Авченко.

Бесплатные курсы "Русский по пятницам" по подготовке к Тотальному диктанту пройдут 17, 24, 31 марта и 7 апреля в 19 часов в губернаторском зале библиотеки ТюмГУ на ул. Семакова, 18.