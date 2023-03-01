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Российский кинофестиваль "Алафеевская гора" стартует в Тобольске 28 марта

Общество, 09:02 17 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй открытый российский фестиваль современного и актуального кино "Алафеевская гора" стартует в Тобольском драматическом театре 28 марта, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В 2023 году среди участников значатся Иван Замотаев, Анна Чурина, Сергей Новожилов, Лиза Арзамасова, Нина Шацкая, Максим Колосов, Вадим Мичман, Вячеслав Гугиев, Алена Биккулова, Сергей Савин, Анастасия Денисова и другие артисты.

Кинопрограмма пройдет в ТРЦ "Жемчужина Сибири". В нее включены два концерта, творческая встреча с народным артистом России Андреем Соколовым и четыре спектакля на подмостках тобольской драмы.

Публике представят социальную драму с элементами комедии "Кузанаста", романтическую комедию "Неслучайная попутчица", современную драму "Научи меня любить" и мелодраму "Ночь ее откровений".

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# кино , Тобольский драматический театр , фильмы

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