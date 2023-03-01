Семь школьников из Тюменской области участвуют в испытаниях по химии, французскому языку и искусству финала ВсОШ
Семь учеников из Тюменской области участвуют в первых испытаниях заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Финал открывает олимпиада по химии на площадке "Сириуса", в нем заявлены четыре человека из Физико-математической школы и школы № 18 Тобольска, сообщает инфоцентр правительства региона.
В олимпиаде по французскому языку участвуют представители гимназии № 21 Тюмени и Физико-математической школы, в олимпиаде по искусству — ученица школы № 70 Тюмени.
Напомним, финал олимпиады проходит по 24 предметам. В Тюмени с 1 по 7 апреля на базе Тюменского индустриального университета пройдет заключительный этап ВсОШ по информатике.