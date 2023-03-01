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Ограничение движения на дорогах Тюменской области вводится с 15 апреля

Общество, 09:46 17 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ограничение движения транспорта на дорогах Тюменской области вводится с 15 апреля до 14 мая. В перечень участков попали дороги в 21 районе, сообщает Главное управление строительства.

"Ежегодно в весенний период в Тюменской области вводятся подобные ограничения. Это делается для сохранения дорог. Мы заранее предупреждаем перевозчиков, чтобы они успели завезти крупногабаритные и тяжёлые грузы до введения ограничения. В противном случае им придётся делить грузы и завозить их частями", - сказал заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков.

Исключение сделано для пассажирских перевозок автобусами, перевозок продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений и почтовых грузов.

За сутки до введения ограничения на дорогах появятся соответствующие дорожные знаки. Познакомиться с перечнем дорог, попавших под ограничения, можно по ссылке.

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# ГУС Тюменской области , ограничение движения

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