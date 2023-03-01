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Тюмень входит в топ-15 рейтинга "Города России"

Общество, 13:53 19 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюмень входит в топ-15 ежегодного рейтинга "Город России" и занимает 14 место, а среди городов Уральского федерального округа является лидером, пишет "Вслух.ру".

Челябинск, Ханты-Мансийск и Екатеринбург находятся на 33, 34 и 35 строчках соответственно, Курган - на 51, Салехард — на 56. Голосование за города России продлится до конца 2023 года. Всего в списке 87 городов, лидируют Нальчик, Владивосток и Севастополь.

Принять участие в голосовании можно бесплатно и без регистрации на сайте город-россии.рф. Есть ограничение: с одного IP-адреса принимается один голос в сутки. Однако можно повторять процедуру до конца декабря.

Конкурс "Город России. Национальный выбор" проводится с 2012 года. В 2022 году Тюмень заняла 21 место.

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