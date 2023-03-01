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Тюменские хирурги сохранили легкое пациенту с раком бронха

Общество, 10:32 20 марта 2023

пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Новообразование легкого у 42-летнего жителя Тюменского района врачам удалось выявить в ходе комплексного обследования после обычной простуды.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, опухоль располагалась в левом главном бронхе. При таком заболевании одним из вариантов лечения является резекция бронха - органосохраняющая операция с применением малоинвазивного метода.

Через небольшой разрез пациенту вместе с опухолью удалили часть бронха, при этом сохранив легкое. Длилась операция около шести часов.

"Операция очень сложная. Выполняется крайне редко. Обычно такая опухоль удаляется вместе с частью легкого. Нам удалось его сберечь. Послеоперационный период прошел без осложнений", – рассказал заведующий отделением торакальной хирургии Областной клинической больницы № 1 Максим Кобелев.

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# ОКБ №1 , хирургия

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