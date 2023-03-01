  • 21 марта 202321.03.2023вторник
  • USD77,2422
    EUR82,3736
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На дорогах Тюмени введут временные ограничения для большегрузов

Общество, 08:38 21 марта 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Временные ограничения движения для большегрузов введут в Тюмени с 17 апреля по 16 мая. Они коснутся транспортных средств, осевая нагрузка которых на любую из осей превышает 6 тонн, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничения, в частности, введут на участках улиц Дружбы, Купеческой, Институтской, Барнаульской, Интернациональной, Авторемонтной, Гастелло, Пермякова, Мельникайте, Монтажников, проезда Воронинские горки, Московского и Червишевского трактов и других. Полный список участков – в приложении.

Тюменских водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# большегрузы , ограничение движение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:04 21.03.2023Шесть концертов фестиваля Рахманинова представят во всех ВКЗ Тюменской области
08:52 21.03.2023Новый бакалавриат по философии открывается в ТюмГУ
08:38 21.03.2023На дорогах Тюмени введут временные ограничения для большегрузов
08:24 21.03.2023Тюменские предпринимателям расскажут, как работать в условиях санкций