На дорогах Тюмени введут временные ограничения для большегрузов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Временные ограничения движения для большегрузов введут в Тюмени с 17 апреля по 16 мая. Они коснутся транспортных средств, осевая нагрузка которых на любую из осей превышает 6 тонн, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничения, в частности, введут на участках улиц Дружбы, Купеческой, Институтской, Барнаульской, Интернациональной, Авторемонтной, Гастелло, Пермякова, Мельникайте, Монтажников, проезда Воронинские горки, Московского и Червишевского трактов и других. Полный список участков – в приложении.

Тюменских водителей просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут движения.