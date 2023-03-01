165 школьников участвуют в конкурсе "Профессионалы" в Тюменской области

| Фото: группа "Профессионалы | Тюменская область" ВКонтакте | Фото: группа "Профессионалы | Тюменская область" ВКонтакте

165 школьников от 14 лет и старше примут участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства "Профессионалы". Он пройдет в Тюменской области с 27 марта по 3 апреля.

Об этом сообщила на пресс-конференции начальник отдела профессионального образования департамента образования и науки Тюменской области Анастасия Парфёнова.

"В нашем регионе ведется постоянная работа по профориентации среди школьников, чтобы помочь ребятам, начиная с пятого класса, сориентироваться в своих профессиональных интересах и склонностях. Из числа учеников, проявивших себя на профессиональных пробах, и выбираются участники чемпионата по профессиональному мастерству", — пояснила она.

Среди компетенций регионального этапа чемпионата "Профессионалы" для школьников: эксплуатация сельскохозяйственных машин, геопространственные технологии, плотницкое дело, производство мебели, ресторанный сервис, электромонтаж, графический дизайн, кондитерское дело, поварское дело, предпринимательство, малярно-декоративные работы, медицинский и социальный уход, звукорежиссура, художественная резьба по дереву/кости, сантехника и отопление и другие.

Кроме школьников в региональном этапе конкурса "Профессионалы" примут участие 330 студентов заведений среднего профессионального образования. Состязания в профмастерстве пройдет на 14 площадках в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске. Всего на конкурсе представлено 86 компетенций. Оценивать конкурсантов будут 680 экспертов.

Как пояснил директор регионального департамента труда и занятости Александр Сидоров, новое всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" является правопреемником движения "Молодые профессионалы", которое проводилось по стандартам Worldskills. Победители регионального этапа получат возможность показать свои профессиональные умения на национальном финале чемпионата, который пройдет в Санкт-Петербурге в ноябре.

Влада Нерадовская