Тюменская область вошла в десятку российских регионов-лидеров по выдаче ИТ-ипотеки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С февраля 2023 года, когда параметры программы по льготной ипотеке для ИТ-специалистов были изменены, выдачи выросли более чем в 2 раза. Больше всего заявок по ИТ-ипотеке в Банк ДОМ.РФ поступило из Московского региона, Санкт-Петербурга и Новосибирской области. Среди регионов-лидеров также Свердловская и Нижегородская области, Республика Татарстан, Краснодарский край, Тюменская, Самарская и Ленинградская области.

На данный момент Банк ДОМ.РФ провел уже более 1,5 тыс. сделок по льготной ипотеке для ИТ-специалистов на 15,5 млрд рублей.

Модернизация условий ИТ-ипотеки, по словам заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова, оказалась своевременным решением и позволила расширить круг семей, которые могут улучшить жилищные условия. "После корректировки программы количество заявок от потенциальных заёмщиков увеличилось почти в два раза по отношению к январю и практически в 3 раза к среднему показателю IV квартала прошлого года", — отметил он.

По новым условиям льготный кредит могут получить сотрудники всех без исключения аккредитованных ИT-компаний в возрасте до 50 лет с доходом от 120 тыс. рублей в городах-миллионниках и от 70 тыс. рублей в остальных городах (для Москвы — от 150 тыс. рублей). Банк ДОМ.РФ выдаёт ИТ-ипотеку с мая 2022 года и занимает второе место на рынке кредитования по программе. На данный момент данной мерой поддержки воспользовались сотрудники высокотехнологичных компаний в 40 регионах России.

ИT-ипотека доступна в Банке ДОМ.РФ по ставке от 3,8% при строительстве частного жилого дома (ИЖС) и от 4,1% при покупке квартиры. Максимальная сумма кредита — 30 млн рублей для регионов, где проживает более 1 млн человек и 15 млн рублей для других субъектов РФ. Первоначальный взнос — от 15%. Заявка подаётся онлайн, более 80% решений принимается в течение минуты.