Первую сваю забили в основание нового жилого комплекса ГП 11 ЖК "Домашний" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Старт строительству нового объекта ГП 11 ЖК "Домашний", расположенного в квартале улиц Кремлёвской – А. Кореновского – Восстания – Окружной дороги, дали глава Тюмени Руслан Кухарук, управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов, президент группы компаний "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков 21 марта. По их команде рабочие вбили первую сваю нового объекта.

По словам Руслана Кухарука, корпорацию ДОМ.РФ связывает с Тюменской областью и столицей региона давнее сотрудничество. Сейчас Тюмень вновь стала передовиком по участию в механизме комплексного развития территории. Те площадки, которые введены с помощью ДОМ.РФ, не только впервые получили разрешение на строительство, но подрядная организация "Страна Девелопмент" приступила к строительно-монтажным работам.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Он отметил, что этому предшествовала большая серьезная работа. Запуск самой площадки в гражданско-правовой оборот, необходимость отработки вместе с компанией ДОМ.РФ всей градостроительной документации, максимальное согласование преференций участникам запуска проекта позволили сегодня говорить о том, что Тюмень снова в лидерах.

"Это то направление, которое сегодня Минстрой рассматривает в качестве основного при трансформации промышленных неиспользуемых территорий при развитии городов нашей страны. И мы видим, как меняется облик одного из районов нашего города", - подчеркнул глава.

Руслан Кухарук рассказал, что вкрапление в жилую застройку объектов социального значения обсуждается совместно с правительством региона и застройщиком: "Я уверен, что в ближайшее время с вводом в эксплуатацию тех жилых домов, которые предусмотрены в этом районе, будут обеспечены и комфортные условия для проживания, в том числе обеспеченность местами в детских садах".

Президент группы компаний "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков рассказал, что в жилом комплексе из четырех домов пройдет центральная бульварная линия.

"Сейчас приступаем к строительству. К концу 2024 года введем жилой комплекс в эксплуатацию, продажи откроем в конце мая 2023 года. Офис продаж будет расположен прямо на территории", - отметил он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов назвал проект особенным для компании. "Это первый проект комплексного развития территории в новом прочтении градостроительного кодекса, который реализуется на федеральных землях с федеральным уровнем принятия решения о комплексном развитии территории".

По его словам, реализация показывает все преимущества механизма КРТ, когда партнер в лице компании "Страна Девелопмент" быстро превращает проект из заброшенного поля в новый микрорайон, который будет благоустроенным, комфортным, знаковым для города.

Азизов отметил важность для региона развития федеральных земель и реализации проектов на федеральных площадках в части жилищного строительства, развития инфраструктуры. А также большую системную работу, которую проводит правительство Тюменской области, администрация Тюмени в этом направлении.

"Мы идем со значительным опережением графика. В феврале прошлого года заключили первый договор комплексного развития территории. Через год должны были выйти только на утверждение документации. А мы уже забиваем первую сваю", - подытожил Анатолий Азизов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина