Эксперт рассказала об опасностях недобросовестной рекламы о списании кредитов через банкротство

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вдвое увеличилось количество банкротов среди предприятий и физических лиц в Тюменской области за 2022 год. При этом с 1 апреля по 1 октября действовал мораторий на подачу кредиторами заявлений о банкротстве всех лиц, за исключением застройщиков. Это произошло, в том числе, из-за трансляции недобросовестной рекламы в средствах массовой информации.

Такое мнение высказала президент и учредитель СРО Ассоциация арбитражных управляющих "‎Солидарность"‎ Татьяна Нуриева на встрече с журналистами 22 марта.

Она рассказала, что Тюменская область на 21 месте среди субъектов РФ по количеству открытых процедур банкротства в отношении физлиц и индивидуальных предпринимателей. И если с января по сентябрь 2021 года количество сообщений о введении судами реализации имущества в отношении этой категории должников составляло 1 тыс. 763, то в 2022 году за тот же период – уже 2 тыс. 877. Прирост составил более 63 %.

Татьяна Нуриева пояснила, что скрывается за сухими цифрами статистики. На сегодняшний день в интернете, газетах и по телевидению пестрит множество рекламных объявлений о том, что действуют государственные программы по списанию долгов. И банкротство – законный и беспроблемный способ освобождения от них. Они обещают сохранить имущество должника после признания банкротом. Для усиления эффекта используют изображения государственных лиц и дают гарантии о возврате денег за услуги, если долг не спишется. Так вот все это – недобросовестная реклама, которая просто вводит людей в заблуждение.

По словам Татьяны Нуриевой, договор в фирмах, предлагающих услуги по списыванию долговых обязательств, составляется так, что деньги за услуги, а это от 100 до 200 тыс. рублей, не возвращаются. Даже если человека и не признали банкротом. И должник, который, как правило, берет эти деньги также в кредит, остается еще и с этим, новым, долгом плюсом к имеющимся.

Она предостерегла тюменцев от обращения в подобные фирмы или к юристам общей практики, потому что довести дело до логического завершения уполномочены только арбитражные управляющие. Для этого у них есть все компетенции и возможности.

Также Татьяна Нуриева подчеркнула, что вопрос возвращения долгов ответственные и порядочные люди обычно рассматривают до взятия кредита.

"Так нас воспитывают с детства. Если берешь в долг – нужно обязательно вернуть. А если ты взял кредит на шубу, отпуск и новый телефон, а потом понял, что нечем расплатиться и решил списать долги посредством банкротства, то это не только неправильно, но и незаконно", - сказала эксперт.

Президент ассоциации добавила, что увеличение количества банкротств среди юридических лиц вызвано объективными причинами. Сначала – тяжелой экономической ситуацией из-за пандемии, затем – с введением санкций и частичной мобилизацией.

"В связи с этим сейчас многие предприниматели, руководители предприятий освобождаются от такой страшной угрозы процедуры банкротства, как субсидиарная ответственность. Они могут достаточно спокойно идти в банкротство, описывать обязательства, которые невозможно исполнить по объективным причинам, и не бояться, что ответственность упадет на плечи руководителя предприятия", - подытожила Татьяна Нуриева.

Инна Кондрашкина