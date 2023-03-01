Термальное море и локации Тюмени нашли отражение в фильме "Ул. Грау, 56а, 126"

| Фото: из архива проекта "Тюменская киностудия" | Фото: из архива проекта "Тюменская киностудия"

Тюменское термальное море и любимые горожанами места нашли отражение в игровом короткометражном фильме "Ул. Грау, 56а, 126", закрытый показ которого пройдет в кинотеатре "Синема парк" 28 марта, сообщает "Тюменская киностудия".

"Ул. Грау, 56а, 126" — первый фильм команды энтузиастов, объединенных в проект "Тюменская киностудия". Создатели работы отмечают, что для некоторых зрителей даже привычные локации заиграют по-другому, потому что выбран такой ракурс, чтобы обычное знакомое место выглядело по-киношному.

"Тюменская киностудия" – это проект трех увлеченных людей, снимающих видео в свободное от работы время Тимура Бурханова, Максима Некрасова и Николая Никитченко. Команда выпускает короткие и рекламные ролики и уже побывала в числе победителей фестиваля пилотных серий новых сериалов, скетчей, пранков, шоу, анимации и синопсисов "Вышка" в Ханты-Мансийске.

По сюжету группа следователей, возглавляемая главным героем, расследует ограбление типографского грузовика. При проведении оперативных мероприятий им придется столкнуться с паутиной лжи и осознанием, что с каждым шагом они все больше вязнут в обмане. Авторы ленты решили задаться вопросом, как сквозь информационный шум услышать себя, не запутаться и не выдать чужое мнение за свое. В самом фильме зрителей ждет интересный эксперимент: три вопроса, ответив на которые, каждый сможет понять, насколько он подвержен манипуляции.

"Изначально планировалась серия небольших роликов, связанных одной историей. Но после третьего ролика решили сделать единый сюжет. Все актеры – не профессионалы, это наши друзья и знакомые, а вот озвучка "голливудская", – рассказал автор сценария и режиссер "Ул. Грау, 56а, 126" Тимур Бурханов. Так, в озвучке приняли участие мастера дубляжа Андрей Вальц (голос Хоакина Феникса в "Джокере"), Илья Исаев (официальный голос Тома Харди в "Веноме"), Владимир Курдов (голос Киллиана Мерфи в "Острых козырьках"), Сергей Пономарев (голос Генри Кавилла в "Ведьмаке"), Константин Погодаев (голос Гэбриела Махта в "Форс-мажорах") и другие.

Несмотря на то, что показ в "Синема Парке" закрытый, удачливые смогут получить пригласительный на двоих, поучаствовав в конкурсе на радио "Красная армия" до 26 марта. После премьеры фильм появится на одной из стриминговых платформ либо на площадке VK. Ведутся переговоры.