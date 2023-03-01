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Участок улицы Республиканец в Тюмени закрыли до середины ноября

Общество, 08:53 23 марта 2023

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени

До 15 ноября 2023 года закрыли для транспорта участок улицы Республиканец в Заречной части Тюмени.

Как отметили в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, временные ограничения связаны со строительными работами на участке от дома № 34 к.1 по ул. Эрвье до дома № 34 по ул. Газовиков.

Тюменских автолюбителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

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# перекрытие движения

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