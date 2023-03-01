Более 1 тыс. молодых российских ученых собрались в Тюмени на научный форум

| Фото: предоставлено пресс-центром ТМУ Минздрава России | Фото: предоставлено пресс-центром ТМУ Минздрава России

Более 1 тыс. молодых ученых из 22 городов России, в том числе из ДНР, стали участниками Всероссийского научного форума с международным участием "Неделя молодежной науки". Он проходит в Тюмени с 23 по 25 марта. Событие посвящено 60-летию Тюменского медицинского университета.

Проректор по научно-исследовательской работе и инновационной политике Тюменского медицинского университета Елена Храмова рассказала, что за 60-летнию историю существования вуза сформировались научные школы, которые развиваются, в том числе благодаря молодым специалистам, ученым, ребятам, которые, приобретая профессию, приобщаются и получают компетенции в научных исследованиях.

| Фото: предоставлено пресс-центром ТМУ Минздрава России | Фото: предоставлено пресс-центром ТМУ Минздрава России

Она отметила, что вуз уделяет огромное значение студенческой науке. Ведь это не только новые компетенции для самих студентов и молодых специалистов, которые учатся под руководством опытных профессоров, доцентов, выпускников, продолжателей традиций научных школ. Но и потому, что научные исследования, над которыми работают молодые ученые, направлены на решение задач, важных для здравоохранения региона.

Елена Храмова пояснила, что не каждая работа, представленная на форуме, внесет весомый в клад в развитие регионального и российского здравоохранения.

"Но мы не должны умалять ценность любых работ, поскольку это еще и образовательный процесс. Это не только приобретение компетенций, но для всех слушателей, которые смотрят, слушают, оценивают результаты работы коллег, - это образовательный процесс", - подчеркнула проректор.

Вклад каждого молодого исследователя в это большое дело очень важен, добавила она. И выразила надежду, что такие форумы поддерживают интерес и веру молодых исследователей в то, что их труд не напрасен. Но для его высокой оценки нужно вложить много сил.

Председатель Центра студенческой и молодежной науки, студент 4 курса института клинической медицины Тюменского медуниверситета Николай Трусов рассказал об актуальности исследовательских работ по заболеваниям, свойственным определенным регионам. В Тюменской области это описторхоз и патология щитовидной железы из-за йододефицита. Изучение вопроса поможет в дальнейшем актуализировать и оптимизировать все основные методы их лечения.

| Фото: предоставлено пресс-центром ТМУ Минздрава России | Фото: предоставлено пресс-центром ТМУ Минздрава России

Ранее Николай выступал только в качестве организатора, на юбилейном же форуме он впервые представит свое исследование на секции английского языка по проблемам кандидоза среди беременных женщин и тех, кто еще только планирует стать мамой.

По словам Николая Трусова, форум полностью организован силами студентов: "Мы принимали заявки, подбирали спикеров, репетировали с ними, помогали в организации выставки и сборе всех материалов. Составление первичного сборника – также результат работы студентов".

Совместная деятельность сплотила ребят и помогла организовать более интересное общение и сотрудничество.

Председатель центра отметил, что с каждым годом расширяется география и число участников форума, и задача по вовлечению студентов выполняется на 100 процентов.

Ординатор по специальности "хирургия" Московского клинического научного центра им. Логинова Кристина Аничкина, которая по совместительству руководит клубом молодых ученых, рассказала, что приехала с коллегами большой делегацией для участия в каждом дне форума.

К примеру, она представит доклад "Опыт прошлого – в достижение целей настоящего", где поделится собственным опытом популяризации науки среди молодежи.

| Фото: предоставлено пресс-центром ТМУ Минздрава России | Фото: предоставлено пресс-центром ТМУ Минздрава России

"Эта тема достаточно актуальна в связи с тем, что будущее без участия молодежи невозможно. Никакие научные исследования, инновационные технологии не будут реализованы, если мы не будем вовлекать молодежь. Потому что молодежь – это всегда новый взгляд, свежий взгляд – такие маленькие революционеры. Поэтому задача заключается в том, чтобы привлекать ребят и реализовывать что-то новое для нашей страны", - подчеркнула девушка.

Она резюмировала, что форум – это новые знакомства, обмен опытом и общение с активными молодыми исследователями, по сути – создание нового медицинского сообщества.

Инна Кондрашкина