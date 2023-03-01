Культурный рейтинг муниципалитетов Тюменской области возглавила региональная столица

Рейтинг муниципалитетов Тюменской области в сфере развития культуры возглавила региональная столица.

На втором месте - Казанский район, на третьем - Ишим. Как сообщает информационный центр правительства субъекта, победителей определили в результате комплексной оценки по 13 направлениям.

"Рейтинг существует два года и зарекомендовал себя как эффективный инструмент комплексного анализа и прогнозирования тенденций развития культуры в Тюменской области. Он дает возможность муниципалитетам увидеть свой потенциал, "сверить часы" с коллегами, наметить точки роста", - отметила директор регионального департамента культуры Елена Майер.