В первой акушерской школе Тобольской губернии создадут культурно-образовательное пространство

| Фото: vk.com/mitryushkinlv | Фото: vk.com/mitryushkinlv

В первой акушерской школе Тобольской губернии, которой насчитывается 145 лет, планируется создать культурно-образовательное пространство и готовить кадры для местных больниц, сельских амбулаторий и ФАПов. Проект Тобольского медколледжа им. Володи Солдатова и НКО "Добролик" готов поддержать глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"Я очень хочу, чтобы у наших друзей и партнёров всё получилось! Учреждение для обучения повитух открылось в Тобольске 145 лет назад. Преподаватели и студенты по крупицам собирали материал. Теперь свои труды они обобщили в уникальном проекте "Сибирский музей акушерства "9 месяцев" и заявились на конкурс грантов губернатора Тюменской области", - написал он на своей странице во ВКонтакте.

По словам главы муниципалитета, эта идея важна, особенно для труднодоступных сёл.

"Акушерка в Заболотье - главный человек. Так было во все времена. В Лайтамаке до сих пор сохранилась родильня. Сейчас, конечно, не используется по назначению, но, построенная в начале XX века, она работала до середины 80-х годов. Это был дом прадеда нынешнего сельского главы Марата Биктимирова - Валиша Айтбатова. Он отдал его государству для нужд "бабичьего дела". И это тоже история, но только уже другая", - рассказал Митрюшкин.