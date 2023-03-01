  • 25 марта 202325.03.2023суббота
  • USD76,4479
    EUR82,3923
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В тюменских медучреждениях работает бесшовный способ обмена данными пациентов

Общество, 16:08 25 марта 2023

Бесшовный способ обмена данными пациентов усовершенствовали в Медицинском информационно-аналитическом центре Тюмени, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Теперь медицинские организации смогут быстрей передавать информацию о заболевших, в модуле отображаются все медицинские карты с возможностью фильтрации, контроль пациентов, находящихся на лечении более 30 дней.

Функция позволяет отслеживать количество случаев заболевания в разрезе медицинской организации для актуализации данных в федеральном регистре, что позволяет усилить наблюдение за тяжелобольными пациентами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# здравоохранение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:03 25.03.2023Тюменские агрономы рассказали, как выбрать и посеять лук-севок
18:00 25.03.202326 марта - события дня
17:38 25.03.2023Тюменцам дали советы по борьбе с весенней аллергией
16:46 25.03.2023ТюмГУ подключился к российско-китайской программе подготовки специалистов по климатическим проектам