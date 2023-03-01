В тюменских медучреждениях работает бесшовный способ обмена данными пациентов

Бесшовный способ обмена данными пациентов усовершенствовали в Медицинском информационно-аналитическом центре Тюмени, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Теперь медицинские организации смогут быстрей передавать информацию о заболевших, в модуле отображаются все медицинские карты с возможностью фильтрации, контроль пациентов, находящихся на лечении более 30 дней.

Функция позволяет отслеживать количество случаев заболевания в разрезе медицинской организации для актуализации данных в федеральном регистре, что позволяет усилить наблюдение за тяжелобольными пациентами.