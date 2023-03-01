В Тюмени вспоминали бойцов, погибших в разные годы при выполнении боевых задач

Управления Росгвардии по Тюменской области Управления Росгвардии по Тюменской области

Руководство Управления Росгвардии по Тюменской области и командование спецподразделений накануне Дня войск национальной гвардии Российской Федерации, который отмечается 27 марта, встретились с семьями сотрудников, которые исполнили свой служебный долг до конца и остались в бою.

Встреча, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области, состоялось в социальной гостиной областного центра "Семья".

Присутствующие почтили минутой молчания павших героев и вспомнили, какие они были – патриоты Родины, мужественные защитники Отечества, надёжные товарищи, любящие мужья и заботливые сыновья. "Навечно остались в списках героев правоохранительных органов и в памяти родных, друзей, сослуживцев: подполковник милиции Юрий Фирсов, старший сержант Серик Садубов, сержант Евгений Степанчук, младший сержант Сергей Шестаков. Их имена высечены на плите памятного мемориала, расположенного на территории ОМОН", - отмечено в сообщении.

В СОБР хранят и передают молодому поколению память о Герое России майоре милиции Тимуре Мухутдинове, капитане полиции Викторе Тимофееве, старшем лейтенанте милиции Викторе Балуеве.

В подразделениях вневедомственной охраны, дислоцированных в Тюмени, Тобольске и Ишиме помнят старшину милиции Сабита Баспанова, старшего сержанта милиции Виктора Анцупова, сержанта милиции Николая Зуева, рядового милиции Надира Сагдеева, рядового милиции Алексея Неживова, рядового Андрея Аношкина.

Временно исполняющий обязанности начальника территориального управления Росгвардии полковник полиции Юрий Кабайло, заместитель начальника терроргана полковник Михаил Катаргин, и офицеры тюменского ОМОН поделились воспоминаниями о боевых товарищах и заверили их родных и близких, что поддержка и решение всех возникающих вопросов по обеспечению медицинской, социальной помощи будет продолжена в полном объёме. Офицеры подарили родным павших героев цветы и подарки.