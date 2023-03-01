Тюменские "моржи" открыли филиал в селе Перевалово

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Филиал центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" торжественно открыли в селе Перевалово Тюменского района 26 марта. Он размещен на территории поселка-парка "Родники". В будущем здесь создадут зону отдыха для любителей здорового образа жизни.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал собственник территории Игорь Ревякин. На территории около озера создается своеобразный центр силы, где будут все объекты, связанные со здоровьем. "Моржи", по его словам, как раз являются примером здорового образа жизни.

"С местными жителями, которые моржуют, давно обсуждали возможность создания места, где смогут собираться любители зимнего плавания", — уточнил Ревякин.

Идея открыть филиал центра закаливания и плавания в холодной воде в Перевалово пришла спонтанно, уточнил исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт – Тюмень" Андрей Агарков.

"Нас попросили прорубить лед. В процессе работы, при знакомстве с хозяевами этого участка, я понял, что здесь нужна не просто прорубь, а филиал, куда будут многие приезжать, оздоравливаться. На следующий год планируем провести соревнования, пригласим спортсменов Уральского федерального округа. Дальнейшее развитие зимнего плавания в Перевалово мы уже обговорили, будем действовать", — сказал он.

Открыли новый филиал показательные выступления "моржей", которые не оставили гостей и местных жителей равнодушными, в частности, заплыв c флагами и гирями.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, 21 марта тюменские "моржи" вернулись из Севастополя, где проходила "Крымская весна" — шестой этап открытого турнира по зимнему плаванию "Кубок дружбы".

"Так далеко ехали. Нельзя было выступить плохо. Тюменцы выходили на станции и интрига исчезала. Как будто в теплом бассейне выступили. Очень хорошо себя показали - заработали 69 медалей, 48 золотых, около 20 серебряных и одна бронзовая", — рассказал Андрей Агарков.

Сейчас "моржи" начинают подготовку к 9 Мая. В преддверии Дня Победы состоится эстафета на Туре. Второе событие, о котором любители плавания заявляют уже сейчас, фестиваль "Открытая вода", который запланирован на 12 июня.

Инна Пахомова