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Тюменские "моржи" устроят "победный" заплыв в честь 9 Мая

Общество, 16:01 25 марта 2023

из сообщества "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро чемпионов" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "АквАйСпорт-Тюмень" - "Озеро чемпионов" во ВКонтакте (архив)

Тюменские "моржи" встретят День Победы праздничным заплывом по Туре. Событие пройдет 8 мая.

"Сейчас у нас идет подготовка к 9 Мая. Мы уже подписали положение. Пловцы, которые участвовали в заплыве ранее, сказали, что хотят, чтобы дистанция была увеличена. Предполагается, что она станет более марафонской. Такие заплывы проводятся с 2012 года. второй год подряд они проходят официально при поддержке департамента по спорту", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Татьяна Редькина.

В прошлом году участие в "победном" заплыве принимали пять команд. В 2023 году планируют выпустить до десяти команд. В каждой сборной четыре-пять человек. Команды должны быть смешанными. В Тюмень приедет команда пловцов из Москвы. Обсуждается приезд сборной из Севастополя.

9 Мая, в День Победы, тюменские "моржи" по традиции пойдут на праздничное шествие. Также в этот день состоится заплыв с флагами и портретами воинов на базе "Озеро чемпионов".

Инна Пахомова

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# День Победы , моржи , праздник

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