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Тюменские предприятия за трудоустройство молодых специалистов получат три МРОТ

Экономика, 16:47 27 марта 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу стимулирования найма с упором на молодых специалистов с небольшим опытом работы перезапустило правительство РФ в 2023 году. Принять участие в ней могут юридические лица, НКО, индивидуальные предприниматели, трудоустраивающие отдельные категории граждан, сообщает центр "Мой бизнес".

"Субсидирование найма позволит предприятиям компенсировать часть расходов на зарплату принятых на работу молодых специалистов. Субсидия выплачивается поэтапно", - говорит заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Предприятие получит первый платеж через месяц после трудоустройства молодых специалистов, второй – через три месяца, третий – спустя полгода.

Размер выплаты на каждого работника равен трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент и сумму страхового взноса.

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# Минэкономразвития РФ , работа , трудоустройство

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