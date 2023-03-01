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В схему тюменского маршрута № 36 включат новую остановку

Общество, 08:24 29 марта 2023

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Новая остановка - с/о "Текстильщик" появится в схеме движения автобуса № 36 "Центральный рынок – с/о "Лаванда" в Тюмени с 1 апреля. Ее включат в маршрут при движении в прямом направлении.

В администрации Тюмени напомнили, что расписание для пассажиров доступно в разделе "Расписание" на сайте, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", а также по бесплатному номеру 8-800-250-0722 и на остановках.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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# автобусы , остановки

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