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Тюменские студенты изучат экологическую обстановку Затюменского экопарка

Общество, 15:43 30 марта 2023

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Пробы снега, воды и почвы с территории Затюменского экопарка изучат студенты Школы естественных наук Тюменского госуниверситета. Также ребята проанализируют городскую среду и поймут, как она влияет на экосистему парка, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

По словам заместителя директора Школы естественных наук ТюмГУ Лилии Черемных, цель ребят - получить качественную оценку экологической ситуации. Они уверены, что информация принесет пользу как местным сообществам, локальному туризму и бизнесу, так и муниципальным властям.

"Мы проводим исследование, чтобы получить лучшее представление о текущей экологической ситуации в парке и определить области, в которых можно внести улучшения для обеспечения устойчивого развития данной территории", – рассказал студент Школы естественных наук Андрей Кириченко.

Отметим, бакалавриат Школы естественных наук предлагает погружение сразу в несколько естественных наук - биологию, физику, химию, экологию - и определение собственной образовательной траектории. В 2023 году на каждое направление ШЕН выделено по 20 бюджетных мест.

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# ТюмГУ , экология

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