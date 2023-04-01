В Ишиме разыграют космический приз среди посетителей планетария по Пушкинской карте

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

Розыгрыш уникального космического подарка стартовал в мобильном планетарии Ишима. Его участниками станут школьники и студенты, посетившие обсерваторию по Пушкинской карте. Акция продлится до 11 апреля, победителя объявят в День космонавтики 12 апреля.

Посетителей ждет виртуальное путешествие в формате сферического кино, раскрывающее тайны космоса и загадки Вселенной. Уникальные космические съемки, завораживающие спецэффекты помогут узнать о зарождении астрономии и астрологии, роли звезд и планет в календарной системе народов мира, о последних научных экспериментах и открытиях.

По словам главного специалиста учреждения Анны Сигуевой, участникам розыгрыша с помощью купольного кинотеатра покажут то звездное небо, которое видят своими глазами космонавты на Международной космической станции. 12 тыс. звезд предстанут перед участниками, это в два раза больше, чем можно наблюдать с Земли.

| Фото: предоставлено Анной Сигуевой | Фото: предоставлено Анной Сигуевой

"Сам мобильный планетарий состоит из натянутого купола диаметром около шести метров, в высоту до трех метров. Внутри него идет демонстрация видеоизображения на всей внутренней поверхности на 360 градусов. Это возможно благодаря внутреннему покрытию купола, проектору и специальному полусферическому зеркалу. Таким образом создается эффект присутствия. Кроме того, планетарий укомплектован обучающими фильмами, телескопом и планесфером", - пояснила Анна Сигуева.

Информацию о подарке организаторы пока держат в секрете, но обещают, что он будет действительно космическим. Записаться на сеанс желающие могут по телефону 8(34551)6-09-30. Приобрести билет онлайн можно здесь.

Напомним, первый мобильный планетарий для занятий астрономией с использованием интерактивного оборудования открыли в модельной библиотеке Ишима на средства президентского гранта в 2021 году.

Инна Кондрашкина